Batman'da Yasa Dışı Çevrim İçi Bahis Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da İl Jandarma'nın yasa dışı çevrim içi bahis operasyonunda M.E. ve F.E. tutuklandı; 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 sim kart ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:59
Batman'da Yasa Dışı Çevrim İçi Bahis Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da yasa dışı çevrim içi bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı çevrim içi bahis oynatılmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütüldü.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 sim kart ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.E. ve F.E. gözaltına alındı.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Ekiplerce...

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 sim kart ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
2
Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Frederick Sass Denize Düşüp Ağır Yaralandı
3
MEB ve Canva'dan Eğitimde Dijital Dönüşüm: 10 İlde Tasarım Laboratuvarı Kuruluyor
4
Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseriyle 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı Ankara'da
5
Balıkesir'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
6
Hamas: Tony Blair Filistin Davasında İstenmeyen Şahsiyet
7
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?