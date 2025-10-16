Batman'da Yasa Dışı Çevrim İçi Bahis Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da yasa dışı çevrim içi bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı çevrim içi bahis oynatılmasına aracılık eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma yürütüldü.

Operasyon ve ele geçirilenler

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 sim kart ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.E. ve F.E. gözaltına alındı.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

