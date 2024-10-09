Batman'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da, bir yolcu otobüsünün bagajında gerçekleştirilen aramada, 247 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Batman-Diyarbakır kara yolunda gerçekleştirdiği yol kontrolü çerçevesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisindeki kimlik kontrolleri sırasında "Linda" adında bir narkotik köpeği, bagaj kısmında uyuşturucu izleri tespit etti.

Bagajda Bulunan Uyuşturucu

Yapılan detaylı aramada, narkotik köpeğinin tepki verdiği çanta içerisinde 247 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Elde edilen bulgular sonrasında, çantanın sahibi hemen gözaltına alındı.

Adli Süreç

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu operasyon, yerel güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Batman'da yolcu otobüsünün bagajında 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.