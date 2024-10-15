Batman'daki Cinsel İstismar İddiasına İtiraz Yolu

Batman'da Cinsel İstismar İddiası Üzerine Gelişmeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 7 Ocak 2024 tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesinde ipte asılı bulunan 8 yaşındaki Ş.S. ile ilgili cinsel istismar iddialarıyla bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararına itiraz etti.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Ş.S. evinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulundu. Olay sonrasında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan küçük kız çocuğu hakkında yapılan incelemede, cinsel istismar olasılığı üzerinde duruldu. Ancak, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan takipsizlik kararı bu durumu aydınlatmaya yeterli bulunmadı.

Bakanlık Müdahale Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı doğrultusunda bakanlık avukatları, takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmanın devam etmesi talebiyle resmen itirazda bulundu.

Soruşturmanın Devamı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Ocak 2024 tarihinde olaya ilişkin yaptığı açıklamada, mağdur kız çocuğunun tedavisine devam edildiğini ve soruşturmadaki bütün delillerin ivedilikle toplandığını belirtti. Başsavcılık, yerel basında çıkan iddialara karşılık olarak gözaltına alınan hiç kimsenin olmadığı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili olarak intihar nedenine dair araştırmalar, Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir.