Battalgazi'de Gençlik Projeleri İnönü Üniversitesi Öğrencileriyle İstişare Edildi

Battalgazi'de gençlik projeleri İnönü Üniversitesi öğrencileriyle istişare edildi

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek yürütülen projeleri ve yeni dönem planlamalarını değerlendirdi. Toplantı, belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının amacı ve sunumlar

Programda bugüne kadar hayata geçirilen projeler anlatıldı; yeni dönem hedefleri ve uygulama planları hakkında istişareler yapıldı. Belediye yetkilileri, gençlerin görüş ve önerilerini merkeze alan bir çalışma anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Gençlerin görüşleri yol haritasını belirliyor

Toplantının açılışında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tayfun Güngör, gençlerin katkısının önemine dikkat çekti: "Fikirleri, enerjileri ve bakış açıları bizim en büyük gücümüz. Gençlerimizin önerileri Battalgazi’de gençlik çalışmalarımızın yol haritasını şekillendiriyor."

Öğrenciler de söz alarak gözlemlerini ve önerilerini paylaştı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Tayyip Dinçal, toplantı için şunları söyledi: "Yapılan çalışmaları dinledik, eksik görülen konularda karşılıklı değerlendirme yaptık. Görüşlerimizi rahatlıkla ifade ettik. Teşekkür ederim."

Bir diğer öğrenci Gökhan Koçhan ise etkinliği "verimli bir konferans" olarak nitelendirdi: "Slaytta yapılan ve yapılacak çalışmalar gösterildi. Hepimize söz hakkı tanındı. Hem geçmiş hem de gelecek projeler hakkında konuştuk, güzel bir programdı."

Akademik değerlendirme: Avrupa standartlarına vurgu

Prof. Dr. Özgür Karataş toplantıya katılarak yerel yönetimlerin spor politikalarının öğrenciler için önemine işaret etti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün burada öğrencilerimizin yerel yönetimlerin spor alanındaki çalışmalarına dair bilgi edinmeleri için bulunuyoruz. Battalgazi Belediyesinin sunduğu bilgiler oldukça değerliydi. Başkanımız Sayın Bayram Taşkın’a, toplantıya katılarak bizleri onurlandıran Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül’e, Gençlik ve Spor Müdürümüz Tayfun Bey’e ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Yapılacak projelerle birlikte şehrin Avrupa standartlarını yakalama yolunda ilerlediğini görüyoruz."

Gelecek planları ve beklentiler

Program sonunda Battalgazi Belediyesi yetkilileri, gençlerin ihtiyaç ve taleplerine uygun spor alanları, etkinlikler ve projelerin geliştirilmesine devam edileceğini bildirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencilerden alınan geri bildirimlerin yeni dönem çalışmalarında belirleyici olacağını belirtti.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK GENÇLİK PROJELERİNİ DEĞERLENDİRDİ.