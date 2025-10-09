Bayburt'ta 6,9 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı: Masa Başı ve Saha Uygulaması

Tatbikatın amacı ve kapsamı

Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, olası doğal afetlere karşı hazırlık ve müdahale stratejilerini değerlendirmek amacıyla Bayburt Üniversitesi kampüsünde Türkiye Afet Müdahale Planı-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Saha uygulamaları ve müdahale

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunca düzenlenen tatbikatta, 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosu canlandırıldı. Kentin çeşitli noktalarında oluşan yıkımlar ve yangınlara, başta AFAD olmak üzere arama kurtarma, sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti.

Bazı ekipler olay yerinde saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırı, personel konuşlanma ve iaşe alanları kurdu. Senaryo gereği yıkılan binalarda arama yapan ekipler, enkazda kalanların çıkarılması için giriş alanlarını belirledi.

Arama-kurtarma ekipleri, duvar kırım aletleriyle enkazda oyuk açarak yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

AFAD İl Müdürü Uğur Minder, gazetecilere yaptığı açıklamada tatbikat kapsamında kentin tüm imkanları ve çalışma gruplarının bir araya getirildiğini söyledi. Minder, şu ifadeleri kullandı: "Hepsi görevlerini icra ettiler. Bütün gruplarımız buradaydı, başarılıydı. Güzel tatbikat oldu. Allah, ilimize, ülkemize kaza bela vermesin."

AFAD gönüllüsü Abdulkadir Orhan ise, "2023'te meydana gelen depremi yaşayan bazı arkadaşlarımız çok kötü oldu. Depremin yanı sıra aynı anda yangın tatbikatını da gördük. Bu kapsamda edindiğimiz tecrübelerin bize çok faydası dokundu." dedi.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Melek Kurşun de tatbikata katılarak deneyim kazandığını ifade etti.

Bayburt'ta 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.