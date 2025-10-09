Bayburt'ta 6,9 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı: Masa Başı ve Saha Uygulaması

Bayburt'ta AFAD koordinasyonunda 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosu ile masa başı ve saha tatbikatı yapıldı; arama-kurtarma, sağlık ve lojistik uygulamalar test edildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 15:32
Bayburt'ta 6,9 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı: Masa Başı ve Saha Uygulaması

Bayburt'ta 6,9 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı: Masa Başı ve Saha Uygulaması

Tatbikatın amacı ve kapsamı

Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, olası doğal afetlere karşı hazırlık ve müdahale stratejilerini değerlendirmek amacıyla Bayburt Üniversitesi kampüsünde Türkiye Afet Müdahale Planı-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Saha uygulamaları ve müdahale

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunca düzenlenen tatbikatta, 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosu canlandırıldı. Kentin çeşitli noktalarında oluşan yıkımlar ve yangınlara, başta AFAD olmak üzere arama kurtarma, sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti.

Bazı ekipler olay yerinde saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırı, personel konuşlanma ve iaşe alanları kurdu. Senaryo gereği yıkılan binalarda arama yapan ekipler, enkazda kalanların çıkarılması için giriş alanlarını belirledi.

Arama-kurtarma ekipleri, duvar kırım aletleriyle enkazda oyuk açarak yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

AFAD İl Müdürü Uğur Minder, gazetecilere yaptığı açıklamada tatbikat kapsamında kentin tüm imkanları ve çalışma gruplarının bir araya getirildiğini söyledi. Minder, şu ifadeleri kullandı: "Hepsi görevlerini icra ettiler. Bütün gruplarımız buradaydı, başarılıydı. Güzel tatbikat oldu. Allah, ilimize, ülkemize kaza bela vermesin."

AFAD gönüllüsü Abdulkadir Orhan ise, "2023'te meydana gelen depremi yaşayan bazı arkadaşlarımız çok kötü oldu. Depremin yanı sıra aynı anda yangın tatbikatını da gördük. Bu kapsamda edindiğimiz tecrübelerin bize çok faydası dokundu." dedi.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Melek Kurşun de tatbikata katılarak deneyim kazandığını ifade etti.

Bayburt'ta 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla masa başı ve saha tatbikatı...

Bayburt'ta 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Bayburt'ta 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla masa başı ve saha tatbikatı...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
2
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
3
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
4
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
5
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
6
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları
7
Polonya, Zapad-2025'e Karşı Doğu Sınırına Yaklaşık 40 Bin Asker Konuşlandıracak

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında