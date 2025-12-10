Bayburt'ta Katı Atık Tesisinde Çöp Yayılımı ve İhlaller Tespit Edildi

Denetim Sonuçları

Kent Konseyi’nin Şingah Mahallesindeki katı atık tesisine ilişkin başvuru üzerine Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sahada inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme sonucunda, tesiste özellikle toplama-ayırma faaliyetlerinden kaynaklı çöp yayılımı gözlendi ve gerekli teknik önlemlerin yetersiz olduğu tespit edildi. İncelemelerde, toplama-ayırma ünitesinde rüzgâr yönü ile tesis çevresinde yeterli koruyucu çit veya branda bulunmaması nedeniyle çöplerin etrafa yayıldığı belirlendi.

Raporda, "Çalışma esnasında gerekli hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle çevreye atık yayılımının arttığı görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Denetim sırasında tespit edilen ihlaller nedeniyle 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldığı ve teknik ekipler tarafından tutanak düzenlendiği bildirildi. İşletmeye, belirlenen sınırlar doğrultusunda alanın tel çevirme ve branda kapama gibi fiziki önlemlerle korunması gerektiği yönünde resmi bildirim yapıldığı ve bu çalışmaların sahada düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

Düzenli depolama alanında yapılan kontrollerde atık pompa sisteminin çalıştığı ve havuzda sızıntı bulunmadığı, ancak işletme tarafından iletildiği üzere elektrik kaynaklı arıza dönemlerinde zaman zaman aksaklıklar yaşandığı ifade edildi. Raporda, arızaların giderilmesi sonrası gerekli önlemlerin alınacağının tesis yönetimince taahhüt edildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca çevre denetimlerinin gerek rutin kontrollerle gerekse gelen şikâyetler doğrultusunda titizlikle sürdüğü vurgulandı.

