Bayburt'ta Kaza: İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Bayburt'ta Trafik Kazası

Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Yolaltı köyü kavşağında meydana gelen kazada, bir cip ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda iki kişi yaralandı.

Kaza Anı

Olay, A.A. (60) yönetimindeki 69 AG 695 plakalı cip ile O.K. (25) kontrolündeki 06 GSG 89 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Her iki araç da ciddi hasar aldı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayburt'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.