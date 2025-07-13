Bayburt'ta Kazada Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Bayburt'ta trajik bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucunda, bir anne ve 3 yaşındaki oğlu yaşamlarını yitirdi. Kazada toplamda 6 kişi yaralanırken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Bayburt-Erzincan kara yolu Mutlu köyü mevkisinde Murat Osmanoğlu (39) idaresindeki 34 LS 2854 plakalı hafif ticari araç ile, karşı yönden gelen Polonya plakalı minibüsün çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından bazı yaralılar araçlarda sıkışırken, kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Çarpışmada yaralananlar arasında, sürücü Murat Osmanoğlu'nun eşi Vildan Osmanoğlu (33), çocukları Furkan (3), Muhammet Yiğit (8), Fatma Betül Osmanoğlu (6) ve diğer araçtaki yabancı uyruklu iki kişi bulunuyordu. Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Vildan ve Furkan Osmanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu dramın ardında, araçların hızlı bir şekilde çarpıştığı ve kazanın sonuçlarının ne denli acı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu öldü, 6 kişi yaralandı. Bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldı.

Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu öldü, 6 kişi yaralandı. Bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldı.