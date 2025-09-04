DOLAR
Bayburt'ta Refüje Çarparak Devrilen Otomobil: 6 Kişi Yaralandı

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Kayışkıran mevkiinde refüje çarpan ve devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı; yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 01:53
Kaza Detayları

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Gümüşhane istikametinde ilerleyen O.A. idaresindeki 61 EF 950 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı; toplamda 6 kişi etkilendi.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

