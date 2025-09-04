Bayburt'ta Refüje Çarparak Devrilen Otomobil: 6 Kişi Yaralandı
Kaza Detayları
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Gümüşhane istikametinde ilerleyen O.A. idaresindeki 61 EF 950 plakalı otomobil, Kayışkıran mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı; toplamda 6 kişi etkilendi.
Müdahale ve Son Durum
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
