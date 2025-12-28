DOLAR
Yüksekova’da Ani Kalp Rahatsızlığı Geçiren Genç, Taksi Şoförünün Dikkatiyle Hastaneye Ulaştırıldı

Yüksekova'da gece saat 03.00'te göğüs ağrısı şikayeti yaşayan genç, taksi şoförünün dikkati ve 112 ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:14
Yüksekova’da Ani Kalp Rahatsızlığı Geçiren Genç, Taksi Şoförünün Dikkatiyle Hastaneye Ulaştırıldı

Yüksekova’da Ani Kalp Rahatsızlığı Geçiren Genç, Taksi Şoförünün Dikkatiyle Hastaneye Ulaştırıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanan bir genç, taksi şoförünün dikkati ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgilere göre olay, saat 03.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Orman Mahallesi’nde ikamet eden ve henüz ismi öğrenilemeyen bir genç, göğüs ağrısı şikayeti üzerine bölgeye ticari taksi çağırdı.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırılma

Genci aracına alan taksi şoförü, durumun aciliyetini fark ederek vakit kaybetmeden yola çıktı. Genç, Cengiz Topel Caddesi üzerinde uygulama noktasında bulunan ya da devriye atan 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yüksekova'da ani kalp rahatsızlığı geçiren genç, taksi şoförünün dikkatiyle hastaneye...

Yüksekova'da ani kalp rahatsızlığı geçiren genç, taksi şoförünün dikkatiyle hastaneye yetiştirildi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

