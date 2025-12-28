Didim'de yılbaşı coşkusu Cumhuriyet Kent Meydanı'nda

Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşı etkinlikleri kapsamındaki programlar, Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nı adeta bir şenlik alanına dönüştürdü.

Işıkların parıltısı ve müziğin ritmiyle bambaşka bir atmosfere bürünen meydanda, her yaştan vatandaşın katılımıyla renkli ve coşkulu anlar yaşanıyor. Çocukların kahkahaları, sahne gösterileri, canlı müzik performansları ve çeşitli etkinlikler Didim akşamlarına ayrı bir canlılık katıyor.

Etkinliklere katılan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, meydanı dolduran Didimlilerle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Gençay, "Yılbaşı etkinliklerimiz kentimize neşe, umut ve dayanışma katmaya devam ediyor. Her yaştan hemşehrimizle aynı coşkuyu paylaşmak, meydanı birlikte doldurmak bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, özellikle aileler ve çocuklar için keyifli anlara sahne oluyor. Kent sakinleri, müzik ve eğlence dolu programlar eşliğinde yeni yılı karşılama heyecanını yaşarken, Cumhuriyet Kent Meydanı Didim'in sosyal yaşamında önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Program bilgileri

Yılbaşı etkinlikleri, her akşam 18.00'de başlayarak 31 Aralık'a kadar Cumhuriyet Kent Meydanı'nda devam edecek.

