DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Didim'de Yılbaşı Coşkusu Cumhuriyet Kent Meydanı'nda

Aydın'ın Didim ilçesinde Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen yılbaşı etkinlikleri her akşam 18.00'de devam ediyor; müzik, sahne gösterileri ve çocuk etkinlikleriyle coşku sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:16
Didim'de Yılbaşı Coşkusu Cumhuriyet Kent Meydanı'nda

Didim'de yılbaşı coşkusu Cumhuriyet Kent Meydanı'nda

Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşı etkinlikleri kapsamındaki programlar, Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nı adeta bir şenlik alanına dönüştürdü.

Işıkların parıltısı ve müziğin ritmiyle bambaşka bir atmosfere bürünen meydanda, her yaştan vatandaşın katılımıyla renkli ve coşkulu anlar yaşanıyor. Çocukların kahkahaları, sahne gösterileri, canlı müzik performansları ve çeşitli etkinlikler Didim akşamlarına ayrı bir canlılık katıyor.

Etkinliklere katılan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, meydanı dolduran Didimlilerle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Gençay, "Yılbaşı etkinliklerimiz kentimize neşe, umut ve dayanışma katmaya devam ediyor. Her yaştan hemşehrimizle aynı coşkuyu paylaşmak, meydanı birlikte doldurmak bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, özellikle aileler ve çocuklar için keyifli anlara sahne oluyor. Kent sakinleri, müzik ve eğlence dolu programlar eşliğinde yeni yılı karşılama heyecanını yaşarken, Cumhuriyet Kent Meydanı Didim'in sosyal yaşamında önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Program bilgileri

Yılbaşı etkinlikleri, her akşam 18.00'de başlayarak 31 Aralık'a kadar Cumhuriyet Kent Meydanı'nda devam edecek.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE YILBAŞI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN...

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE YILBAŞI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMLAR CUMHURİYET KENT MEYDANI’NI ADETA BİR ŞENLİK ALANINA DÖNÜŞTÜRDÜ.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE YILBAŞI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: Yerli ZACENS Sarnıç Vagonları Ordunun Lojistik Gücünü Güçlendirecek
2
Osmangazi’de Buzlanmaya Karşı Seferberlik: Tuzlama ve Yol Genişletme
3
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Mobil Uygulamalarla Etkin Çözümler
4
Ataşehir'de 'Yeni Nesil Galericilik': Çekilişle 50 Bin TL'ye Araç Satışı
5
Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin Toprağa Verildi
6
Aydın'da Deveciler Toplandı: Şap Gerekçesiyle Ertelenen Deve Güreşleri İçin Çağrı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti