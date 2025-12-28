Habibi Neccar Camii Yeniden Açıldı — Erdoğan'ın Katılımıyla Hatay'ta Ziyaretçi Akını

Habibi Neccar Camii Yeniden Açıldı

Habibi Neccar Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı ve Hatay'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Depremde ağır hasar gören tarihi camiyi yeniden ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı.

Restorasyon ve açılış süreci

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da, asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentteki tarihi yapılar zarar görmüştü. 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar aldı. Kuzey beden duvarının büyük hasar gördüğü camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon tamamlanarak cami ibadete açıldı.

Vatandaşların duygusal ziyaretleri

Günler sonra yeniden camiyi görme fırsatı bulan Antakyalılar camiye akın etti. Yeniden ayağa kalktığını gören vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Habibi Neccar Camii İmamı Fethullah Uğraş süreci anlatarak şu sözleri söyledi: 'Habibi Neccar Cami imamhatibiyim. 3 yıl önce 5 Şubat’ta son yatsı namazını kıldırıp, camiden çıktığımda sabah namazına gelmeyi planlayarak çıkmıştım ama nasip olmadı. 6 Şubat’tan sonra camimizin halini gördüğümde camimiz ayağa kalkarmı, Antakya ayağa kalkarmı diye düşünmüştüm. Camimizi yeniden ayakta görüp, içerisinde eskisi gibi namaz kılmak cemaatle buluşmak ve kucaklaşmak bizim için tarifi olmayan bir duygu.'

Daha önce sık sık ziyaret eden Dudu Albayrak de gözyaşları içinde 'Çok duygulandım, hep düşünüyordum buralar eskisi gibi olacakmı diye. Görünce dayanamadım, evde içim sıkıldığında hep koşar gelirdim ve namazımı kılardım. İçime ferahlık gelirdi, böyle gelince çok mutlu oldu. Çok şükür, şimdi mutluluk gözyaşları döküyorum. Sanki Antakya yeniden doğmuş gibi ve burası güzelliğiyle şehrimizin kalbi olmuş' dedi.

Restorasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Ramazan Yıldız ise 'Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camisi aslına uygun olarak inşa edildi. Çok güzel olmuş, beğendik. Rabbim devletimizden razı olsun, böyle bir eseri yeniden memleketimize kazandırdığı için. Güzel bir yoğunluk var' sözleriyle duygularını paylaştı.

Depremin yarattığı yıkımı hatırlatan süreçte, tarihi caminin yeniden ibadete açılması Antakya için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İnşa çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkan Habibi Neccar cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirmesiyle vatandaşların akınına uğruyor