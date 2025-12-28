Habibi Neccar Camii yeniden açıldı — Erdoğan’ın açılışı sonrası ziyaretçi akını

Restorasyon tamamlandı, vatandaşlar duygusal anlar yaşadı

Hatay’da asrın felaketinde zarar gören Habibi Neccar Camii, yaptığı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Yeniden ziyaret etme fırsatı bulan vatandaşlar camiye akın ederek duygusal anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında binlerce yapı yerle bir olurken, kentin tarihi eserleri de ağır hasar aldı. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentteki sembol yapılardan biri olan, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu’daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde büyük zarar görmüştü.

Caminin kuzey beden duvarının ağır hasar aldığı alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023’te restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon sürecinin tamamlanmasının ardından cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı ve günler sonra tekrar gelen vatandaşları ağırladı.

Habibi Neccar Camii İmamı Fethullah Uğraş, duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı: "Habibi Neccar Camii imam hatibiyim. 3 yıl önce 5 Şubat’ta son yatsı namazını kıldırıp, camiden çıktığımda sabah namazına gelmeyi planlayarak çıkmıştım ama nasip olmadı. 6 Şubat’tan sonra camimizin halini gördüğümde camimiz ayağa kalkar mı, Antakya ayağa kalkar mı diye düşünmüştüm. Camimizi yeniden ayakta görüp, içerisinde eskisi gibi namaz kılmak, cemaatle buluşmak ve kucaklaşmak bizim için tarifi olmayan bir duygu."

Deprem öncesi sık sık camiyi ziyaret eden Dudu Albayrak ise duygularını şöyle dile getirdi: "Çok duygulandım, hep düşünüyordum buralar eskisi gibi olacak mı diye. Görünce dayanamadım, evde içim sıkıldığında hep koşar gelirdim ve namazımı kılardım. İçime ferahlık gelirdi, böyle gelince çok mutlu oldum. Çok şükür, şimdi mutluluk gözyaşları döküyorum. Sanki Antakya yeniden doğmuş gibi ve burası güzelliğiyle şehrimizin kalbi olmuş."

Ramazan Yıldız ise restorasyon ekibine teşekkür ederek, "Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii aslına uygun olarak inşa edildi. Çok güzel olmuş, beğendik. Rabbim devletimizden razı olsun, böyle bir eseri yeniden memleketimize kazandırdığı için. Güzel bir yoğunluk var" dedi.

Habibi Neccar Camii’nin yeniden ayağa kalkması, hem tarihi mirasın korunması hem de bölge halkının moralinin yükselmesi açısından önemli kabul ediliyor. Vatandaşlar, caminin eski canlılığına kavuşmasının şehrin toparlanma sürecine de olumlu katkı sağladığını belirtiyor.

