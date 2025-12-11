DOLAR
Bayraktaroğlu Riyad'da Al-Ruwaili ile Görüştü: Üst Düzey Askeri Diyalogta Sonuç Raporu İmzalandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 10 Aralık'ta Riyad’da Suudi mevkidaşı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile görüşüp Üst Düzey Askeri Diyalog sonuç raporunu imzaladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:10
Bayraktaroğlu Riyad'da Al-Ruwaili ile Görüştü: Üst Düzey Askeri Diyalogta Sonuç Raporu İmzalandı

Bayraktaroğlu Riyad’da Al-Ruwaili ile Görüştü

Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 10 Aralık tarihinde Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı’na katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca iki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı sonuç raporu imzalandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Riyad'da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Riyad'da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile görüştü.

