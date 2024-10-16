Bayrampaşa'da Eşini ve Kızını Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Bayrampaşa'da Yargı Süreci Başladı

Bayrampaşa'da, eşini ve kızını silahlı bir saldırıyla öldüren Seydi Şahin adlı sanığın yargılanmasına İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Seydi Şahin, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası ile yüzleşme riski taşıyor.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya, tutuklu sanık Seydi Şahin ve avukatı katılırken, maktul Nazime Şahin'in çocukları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Duruşmada, bakanlık avukatı davaya katılma talebinde bulundu.

Sanığın Savunması

Sanık olan Seydi Şahin, olaydan bir hafta önce eşi ve kızının yaşadığı eve geldiğini, hastalığı nedeniyle kızının onunla ilgilendiğini belirtti. Boşanma sürecinde olduğunu ve olay günü eşinin kendisi hakkında hakaret ettiğini iddia etti. Şahin, bu konuşmalar sonrası öfkesinin kontrolden çıktığını ifade etti.

Olayın Detayları

Şahin, 2018 yılında Suriyeli birinden aldığı tabancayla olay yerine gittiğini ve, "Annemden sonraki ikinci hedef bendim. Beni çekiçle döverdi" diyerek kendisine yönelik şiddetten bahseden müşterek kızının ifadeleriyle olayın ciddiyetini vurguladı.

Müştekilerin İfadeleri

Müştekiler, babalarının kendilerine şiddet uyguladığını ve bu durumdan korktuklarını ifade etti. Kız kardeşi Fatma Şahin'in vurulması sonrası, babasının en yakın karakolu sorduğunu belirten A.Ş., eve döndüğünde şoke olduğunu açıkladı.

İddianame ve Yasal Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seydi Şahin'in eşi ve kızını ruhsatsız bir silahla kasten öldürdüğü belirtiliyor. Şahin'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi ile yargılandığı dosya henüz sonuçlanmadı.

Duruşma Devam Ediyor

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılan tarafların ifadelerinin alınmasına karar verirken, sanık avukatı için de ek süre tanıdı. Eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmanın ilerleyen tarihlere ertelendiği bildirildi.