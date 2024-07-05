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Bayrampaşa'da sağanak yağmur sonrası yol çöktü!

Bayrampaşa'da etkili olan sağanak yağmur, alt yapı çalışmalarını olumsuz etkileyerek yolda çökmeye neden oldu.Bu çukura park halindeki bir kamyonet ve otomobil düştü.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:50
Bayrampaşa'da sağanak yağmur sonrası yol çöktü!

İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen yoğun yağışlar sonucu, asfalt yolun çökmesiyle birlikte park halindeki kamyonet ve otomobil çukura düştü. Çevredekilerin yardımıyla araçlar çukurdan çıkarıldı. Çökmenin, bir inşaatın İSKİ kanalizasyon bağlantısı için açılan çukura dolgu malzemesi dökülmesi ve bu malzemenin sağanak yağmur nedeniyle taşınması sonucu oluştuğu iddia edildi.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, hızlı bir şekilde harekete geçerek çukura düşen araçları çıkarmak için seferber oldu. Yoğun çaba sonucunda, kamyonet ve otomobil çukurdan çıkarıldı. 

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