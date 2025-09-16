Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 39 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltından 39 şüpheli için tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 20:14
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 39 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

Bayrampaşa'da yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler tamamlandı.

Operasyon ve savcılık işlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda toplam 45 kişi gözaltına alınmış, savcılık işlemleri İstanbul Adliyesi'nde tamamlandı.

Şüpheliler ve mahkemeye sevk

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan kişilerden 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmesini talep etti.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ile Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 100'ü aştı
3
Motosiklet Eğitmeninden 'Can Kurtaran' Trafik Uyarıları
4
Türk Kızılay, Ürdün Üzerinden Gazze'ye Yardım Sevkiyatı
5
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 39 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi
6
Petro'dan Trump'a Tepki: Venezuela'dan Gelen Botun Vurulması 'Cinayet'
7
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa