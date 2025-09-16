Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 39 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

Bayrampaşa'da yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler tamamlandı.

Operasyon ve savcılık işlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda toplam 45 kişi gözaltına alınmış, savcılık işlemleri İstanbul Adliyesi'nde tamamlandı.

Şüpheliler ve mahkemeye sevk

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan kişilerden 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmesini talep etti.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ile Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da bulunuyor.