Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bayrampaşa soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı; toplam 48 şüpheli yakalandı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:06
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bayrampaşa'da yolsuzluk soruşturmasında 3 yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma, "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları üzerine devam ediyor.

Böylece, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonun detayları

13 Eylül'de yapılan operasyona ilişkin soruşturmada bazı ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için büyük bir alışveriş merkezinden alınan hediye çeklerinin ihtiyaç sahipleri yerine başkan yardımcısının aile üyeleri, sekreteri ve bazı görevliler tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Ayrıca, belediye başkan yardımcılarından birinin, etkinlik ihalesi alan firmayı, hak edişini alabilmesi için belediyeye yakınlığıyla bilinen bir firmadan 2 milyon 500 bin lira değerinde gıda kolisi satın almaya zorladığı ve bu alımın gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerince titizlikle devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Nostaljik Otomobil Festivali: 600 Klasik Araç İlgi Odağı
2
Muğla İztuzu'nda "Atlas"ın Yavruları Denizle Buluştu
3
CHP Sözcüsü Yücel: 'Kurultay davalarını açanlar CHP'li değildir'
4
Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte
5
Kütahya'da Jandarma Trafik Personelinin Şehit Olduğu Kazada Sürücü Tutuklandı
6
Sofya'nın İlk İmam Hatip Lisesi Açıldı
7
Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü