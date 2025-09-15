Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bayrampaşa'da yolsuzluk soruşturmasında 3 yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma, "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları üzerine devam ediyor.

Böylece, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonun detayları

13 Eylül'de yapılan operasyona ilişkin soruşturmada bazı ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için büyük bir alışveriş merkezinden alınan hediye çeklerinin ihtiyaç sahipleri yerine başkan yardımcısının aile üyeleri, sekreteri ve bazı görevliler tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Ayrıca, belediye başkan yardımcılarından birinin, etkinlik ihalesi alan firmayı, hak edişini alabilmesi için belediyeye yakınlığıyla bilinen bir firmadan 2 milyon 500 bin lira değerinde gıda kolisi satın almaya zorladığı ve bu alımın gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerince titizlikle devam ediyor.