BBP Genel Başkanı Destici'den Mevlit Kandili mesajı

Destici: Peygamber Efendimizin örnek hayatı bugün de yol göstericidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda toplumun birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Destici mesajında, "Alemlere rahmet, müminlere rehber, insanlığa kurtuluş vesilesi olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni idrak ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Gecenin yalnızca bir doğum yıldönümü olmadığını belirten Destici, bunun insanlığın karanlıktan nura, zulümden adalete ve cehaletten hikmete geçişinin bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Hz. Muhammed'in örnek hayatı, ahlakı, sabrı, merhameti ve adaletinin dün olduğu gibi bugün de sarsılmaz bir rehber olduğunu söyledi.

Mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Bu gece vesilesiyle, milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin bekası, coğrafyamızdaki mazlumların huzur ve selameti için dua ediyoruz. Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa barış, rahmet, bereket ve kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, Peygamber Efendimizi rahmet, muhabbet ve minnetle yad ediyorum. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun."

Dua ve dilekler arasında öne çıkan başlıklar: milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin bekası ve coğrafyamızdaki mazlumların huzur ve selameti.

Destici, mesajını Peygamber Efendiyi rahmet, muhabbet ve minnetle anarak tamamladı ve Mevlit Kandili'nin halka hayırlar getirmesini diledi.