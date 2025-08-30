DOLAR
BBP Lideri Mustafa Destici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyük Taarruz'un 103. yılını andı; vatanın kutsallığı ve şehitlere vurguda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:20
Destici: Büyük Taarruz'un zaferinin 103. yılı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak mesaj yayımladı.

Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının 103. yılını andı ve şunları belirtti:

"Zafer Bayramı, bir başka deyişle, kaybettiğimiz Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, işgal edilen vatan topraklarımızın, son işgal kuvveti olan Yunanlılardan temizlenmesinin 103. yıl dönümü. Sonrasında, yokluklar içinde verdiğimiz insanüstü mücadeleyle, 29 Ekim 1923'te, o gün itibarıyla tarihin son büyük bağımsız Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk."

Mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti, milletçe kutsal bildiğimiz ve 'Devlet-i ebed müddet' tabiriyle hayati bir önem atfettiğimiz konumunun yanı sıra 'alın teriyle', 'gözyaşıyla', 'şehit kanlarıyla' inşa edilmiş olmasıyla da hepimiz için 'mukaddes bir emanet' niteliği taşır. Biz, siyasetin bir 'kamu görevi' olduğu şuuruyla, yaptığımız her işte, hizmet ettiğimiz devleti 'şehitlerimizden emanet aldığımızı' ve 'gelecek nesillere daha güçlü teslim etme mecburiyetimizin sorumluluğunu' unutmadan görev yapıyoruz. Kazandığımız her zafer, milletimizin 21. yüzyıldaki varlığının yapı taşlarıdır. Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz. Vatanımızı, onu yurt edinen milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, birliğimizi, bütünlüğümüzü, kimliğimizi, inancımızı bedeli ne olursa olsun Yüce Allah'ın inayetiyle koruyacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin birliğinin, ülkemizin bütünlüğünün üzerinde hesap yapanların rüyalarını biiznillah kabusa çevireceğiz."

Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, "30 Ağustos 1922'nin 103. yılında, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, yaşadığımız toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşı'mızı kazanarak ay yıldızlı al bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan, onu korumak için hayatlarını, ailelerini, istikballerini, umutlarını, sevdalarını, gözlerini kırpmadan feda eden milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

