Bekir Bozdağ Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Temsiline Katıldı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yılı etkinliğinde Atatürk ve Kongre Müzesi'nde düzenlenen temsili canlandırmayı izledi ve kutlama programına katıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:42
Atatürk ve Kongre Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte tarihi anlar sahnelendi

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncuları tarafından hazırlanan temsili canlandırmayı izledi.

Bozdağ, kente gelişinin ardından gerçekleştirilen çelenk sunma programının ardından Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti. Salondaki tarihi sıralara oturarak sanatçılar tarafından sahnelenen temsili canlandırmayı takip etti.

Etkinlikte ayrıca Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer ilgililer de salondaki sıralara oturarak gösteriyi izledi.

Bozdağ ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden kutlama programına katıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi. Bozdağ, daha sonra diğer protokol üyeleriyle kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi balkonunda fotoğraf çektirdi.

