Belçika Başbakanı De Croo, AB Komisyonu'na Musk'a Müdahale Çağrısında Bulundu

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na, aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımlar yapan sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk konusunda "müdahale etmesi" çağrısında bulundu.

De Croo, Belçika Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Amerikalı iş insanı Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteklenmesine yönelik açıklamalarını eleştirdi. AB Komisyonu'nu, sosyal medyanın AB ülkelerinin demokrasisini "istikrarsızlaştırmak" amacıyla kullanılması durumunda harekete geçmeye davet etti.

Başbakan De Croo, "Egemenliğimize yönelik sürekli saldırılara maruz kalıyoruz. Müdahale etmeliyiz." ifadelerini kullandı. Harekete geçmesi için yasal dayanakların bulunduğunu belirten De Croo, "AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA)'nın araçlarını kullanmalı. İfade özgürlüğü önemli ancak yalan ve manipülasyon için bir bahane olamaz. Müdahale talebinde bulunacağım." dedi.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump döneminde de Musk'a yönelik tepkiler, Almanya'daki AfD partisinin övülmesiyle birlikte artmıştı. Musk'ın Avrupa'daki aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımları büyük yankı buldu ve Avrupalı liderler tarafından "seçimlere ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmek"le suçlandı.

Avrupalı siyasetçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve uzmanlar, Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırıyor.