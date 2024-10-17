Belçika Başbakanı De Croo'dan Sığınma Başvurularına İtiraz

Belçika Başbakanı De Croo’nun Sığınma Başvuru Politikasına İtirazı

Belçika'nın Başbakanı Alexander De Croo, sığınma başvurusu yapan kişilerin Avrupa Birliği (AB) dışına gönderilmesi konusuna mesafeli yaklaştığını belirtti. İtalya ve Arnavutluk arasında düzenlenen anlaşmada olduğu gibi uygulamalara karşı çıkan De Croo, bu tür çözümlerin geçmişte "hiçbir zaman etkili olmadığını" ifade etti.

Göç Sorunlarının Genel Çerçevesi

AB gündeminde önemli bir yer tutan göç sorunları, İtalya ve Arnavutluk arasında gerçekleşen anlaşma doğrultusunda tartışılmaya devam ediyor. Bu anlaşma, sığınma talep eden kişilerin başvuruları sonuçlanana kadar AB dışındaki merkezlerde beklemelerini öngörüyor.

Brüksel'de düzenlenecek AB Zirvesi öncesi basına açıklamalarda bulunan De Croo, söz konusu planın "maliyetli ve etkisi düşük" olduğunu vurgulayarak, "Geçmişte AB dışında oluşturulan merkezlerin etkili olduğu hiçbir zaman kanıtlanamadı," şeklinde konuştu.

Alternatif Çözümler Üzerine Düşünceler

Belçikalı lider, göç konusundaki sorunların çözümünde Tunus, Moritanya ve Mısır ile yapılan anlaşmaların daha etkili olabileceğini belirtti. Bu anlaşmalar, başka ülke vatandaşlarının iltica başvurularını AB'ye girmeden bu ülkelerde yapmalarına olanak tanıyor.

Devlet Bakanı’nın Açıklamaları

Öte yandan, Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, Hollanda hükümetinin "tüm yasal yolları tüketmiş olan sığınmacıların Uganda'ya gönderilmesi fikrini reddetmek istemediğini" aktardı. Bakan, sosyal medya hesabında AB dışında merkezler kurulması fikrinin tartışmaya değer olduğunu kaydetti.

İtalya ve Arnavutluk Arasındaki Anlaşma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 6 Kasım 2023'te Roma'da, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin bir kısmının Arnavutluk'a nakledilmesini öngören bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma, iltica taleplerinin gözden geçirilmesi süresince göçmenlerin Arnavutluk'ta kalmalarını sağlıyor.

İtalya, bu anlaşma çerçevesinde Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezini kurmuş ve Gjader bölgesinde geri gönderme merkezi oluşturmuştur. Anlaşma, AB üyesi bir ülkenin düzensiz göçmenleri, başka bir ülkeye göndermesini düzenleyen ilk örnek olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca, bu tesisler hakkında bazı muhalefet partileri, İtalya'nın düzensiz göçmenleri bu merkezlere göndermek için significant tutarda para harcadığını eleştirerek hükümete yüklenmiş durumda. Başbakan Meloni ise bu protokolü, İtalya'ya gelen düzensiz göçmen akışlarını engelleyen bir unsur olarak sunmuştu.