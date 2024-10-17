Belçika'da Hükümeti Kurma Süreci Dördüncü Ayında

Belçika'da Hükümet Kurma Faaliyetleri Devam Ediyor

Belçika'da, 9 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından hükümeti kurma süreci dördüncü ayına girdi. Seçimlerin galibi olan Flaman milliyetçisi Bart De Wever, hâlâ sonuç alınamayan hükümet kurma çalışmalarına devam ediyor.

Kral Philippe'nin Görüşmesi

Kral Philippe'nin De Wever'i sarayda kabul ederek sürecin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Kral, De Wever'den süreci makul bir süre içinde tamamlamasını ve 4 Kasım'da bir rapor sunmasını talep etti. Bu tarihte, 9 Haziran seçimlerinin üzerinden 150 gün geçmiş olacak.

Hükümet Kurma Süreci

Bart De Wever, 9 Haziran'daki seçimlerin ardından Kral tarafından hükümeti kurması için görevlendirildi. N-VA partisi tek başına iktidar çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle, De Wever, Brüksel Başkent Bölgesi'ndeki Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. sırada yer alan merkez parti Les Engages ve diğer bazı partilerle müzakereler yürütmüştü.

Bu görüşmeler, De Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında şekillenirken, herhangi bir uzlaşmaya varılamadı. Bu durum, 23 Ağustos'ta görevi Kral'a iade etmesine neden oldu. Kral, o tarihte Les Engages lideri Maxime Prevot'u arabulucu olarak atadı. Prevot'nun arabuluculuğu, 2 Eylül'de De Wever'e görev verilmesiyle sona erdi.

Geçmişteki Anlaşmazlıklar

Belçika'da federal bölgeler arasındaki anlaşmazlıklar, genellikle siyasi krizlere yol açıyor. Ülke, geçmişteki seçimlerden sonra 107, 148, 194 ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak rekor kırmıştı.