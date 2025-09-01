DOLAR
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı

Itamar Ben-Gvir, beş yerleşimi ruhsat kapsamına alarak yaklaşık 100 bin İsraillinin daha özel silah ruhsatı almasına izin verdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:51
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı

Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, beş yerleşimi ateşli silah ruhsatı kapsamına alarak yaklaşık 100 bin İsraillinin daha özel ruhsat edinmesine onay verdi.

Yetkililerin açıklaması

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kiryat Malakhi ve Kiryat Gat, orta kesimindeki Gan Yafni ile kuzeydeki Megiddo ve Tel Mond beldelerinin ateşli silah ruhsatı verilen bölgelere dahil edildiği bildirildi. Açıklamada bunun, yaklaşık 100 bin İsraillinin daha özel silah ruhsatı almaya hak kazanacağı anlamına geldiği ve bu sayede "kişisel güvenliğin güçleneceği" öne sürüldü.

Bakanın ifadesi

Ben-Gvir, İsraillileri silahlandırma politikasından övgüyle söz ederek şunları söyledi: "Yürüttüğümüz bu reform birçok hayat kurtardı, sahada etkinliğini kanıtladı ve vatandaşların kendilerini ve toplumlarını koruyabilmeleri için tasarlandı."

Rakamlar

Bakanlığın ofisine göre, silahlandırma politikasının başladığı Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 230 bin yeni ateşli silah ruhsatı verildi.

Bağlam

Haberde ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri zorla yerinden etmek ve topraklarına el koymak için hemen her gün, çoğu ateşli silahlarla olmak üzere sivillere saldırılar düzenlediği belirtildi.

