Berlin'de 100 Bini Aşkın Kişi Filistin İçin Yürüdü

Berlin'de 100 binden fazla kişi "Tüm gözler Gazze'de" yürüyüşünde Filistin'e destek vererek silah ihracatının durdurulmasını ve insani yardıma erişim talep etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 23:10
Yürüyüş ve Talepler

GÜNCELLEME - Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne 100 binden fazla kişi katıldı.

Yürüyüş, yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonunda, "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Medico International Sözcüsü Timo Dorsch, Alman medyasına yaptığı açıklamada, yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

Eyalet Başbakanlığı önünde toplanan 100 binden fazla kişi, Federal Meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yürüdü.

Protestocular, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti.

Eylemciler "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları attı; pankartlarda "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır" ve "İsrail'i durdurun" yazıları yer aldı.

Uyarılar ve Siyasi Tepkiler

Organizasyon yetkilileri, eylemcileri yasaklı örgütlerin sembollerini sergilememeleri ve polis müdahalesine yol açacak sloganlar atmamaları yönünde uyardı.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Alman hükümetinin suç ortaklığına işaret ederek şunları söyledi: "Başbakan ve bakanlar konuşuyor ama harekete geçmiyor. Hastaneler enkaza dönerken devlet aklından bahsediyorlar. Soykırım konusunda sessiz kalıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar."

Yahudi müzisyen Michael Barenboim de Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Tüm gözler Gazze'de sloganı, Gazze'deki soykırıma karşı protestoyu sokaklarda görünür kılmayı amaçlıyor." dedi. Barenboim, Ukrayna'ya destek verenlerin olumlu karşılandığını, Filistin'i destekleyenlerin ise anında siyasi direniş ve karalama kampanyasıyla karşılaştığını ifade etti.

