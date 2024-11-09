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Berlin Duvarı'nın Yıkılışının 35. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Özgürlük mesajları ve anma törenleri ön planda.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 19:32
Berlin Duvarı'nın Yıkılışının 35. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Berlin Duvarı'nın Yıkılışı Anısına Etkinlikler Düzenleniyor

Almanya, Soğuk Savaş döneminin sembolü olan Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikler, 'Utanç duvarı' olarak da bilinen bu yapının tarihi önemini tekrar hatırlatıyor.

Merkezi Etkinlikler ve Sergiler

Berlin'de gerçekleştirilen 'Haltet die Freiheit hoch (Özgürlüğü yüksekte tutun)' adlı etkinlikte, şehir merkezinde Berlin Duvarı'nın geçtiği hattın 4 kilometrelik bölümüne binlerce afiş asıldı. Bu afişlerin büyük bir kısmı son aylarda Berlinliler tarafından tasarlandı. Ayrıca, 1989'da Doğu Almanya yönetimine karşı düzenlenen protestolarda kullanılan pankartlar da sergilendi.

Etkinlik boyunca, güzergah üzerinde küçük sergiler açılırken, multimedya sunumları ile iki Almanya'nın birleşimine dair önemli içerikler paylaşıldı.

Anma Töreninde Özgürlük Vurgusu

Mitte ilçesinde bulunan Duvar Anıt Müzesi'nde ise Soğuk Savaş döneminde Doğu Berlin'den Batı Berlin'e geçerken hayatlarını kaybedenler anıldı. Anma etkinliğine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner de katıldı. Wegner, konuşmasında özgürlüğün korunmasının önemine değinerek, "Çünkü özgürlük olmadan diğer her şey bir hiçtir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz'un Mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 35 yıl önceki olayların Avrupa için ne denli önemli olduğunu vurguladı. Yayımladığı video mesajında, 1989 sonbaharında 'Demir Perdeyi' yıkan cesur vatandaşların ulusal bir zafer kazandığını belirtti. Scholz, "Berlin Duvarı'nın 35 yıl önce yıkılması, o dönemde Avrupa genelindeki gelişmelerin mutluluğunu simgeliyor." dedi.

Yıl Dönümü Kutlamaları Devam Ediyor

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yıl dönümü ile şehir genelinde akşam saatlerine kadar çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Tarihsel Arka Plan

Eski Sovyetler Birliği'nin Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un uyguladığı açıklık ve yeniden yapılanma politikaları, 1989'daki Polonya'daki sendika eylemleriyle birleşmiş ve bu durum Doğu Almanya'daki reform sürecini etkilemiştir. 1989 yazında başlayarak halk, özgürlük talepleri için sokaklara döküldü. Sonucunda 9 Kasım 1989'da, 28 yıl boyunca şehri ayıran "Utanç duvarı" yıkıldı ve iki Almanya'nın birleşmesinin yolu açıldı. Bu, Soğuk Savaş'ın da sonunu getirdi.

İki Almanya, 3 Ekim 1990'da resmi olarak birleşti.

Almanya'da Soğuk Savaş döneminde "Utanç duvarı" veya "Demir Perde" olarak da nitelenen Berlin...

Almanya'da Soğuk Savaş döneminde "Utanç duvarı" veya "Demir Perde" olarak da nitelenen Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başkent Berlin'de, "Haltet die Freiheit hoch (Özgürlüğü yüksekte tutun)" adlı etkinlik kapsamında kent merkezinde, 1961'den sonra 28 yıl boyunca şehri ikiye bölen Berlin Duvarı'nın geçtiği hattın 4 kilometrelik bölümüne binlerce afiş yerleştirildi.

Almanya'da Soğuk Savaş döneminde "Utanç duvarı" veya "Demir Perde" olarak da nitelenen Berlin...

Almanya'da Soğuk Savaş döneminde "Utanç duvarı" veya "Demir Perde" olarak da nitelenen Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başkent Berlin'de, "Haltet die Freiheit hoch (Özgürlüğü yüksekte tutun)" adlı etkinlik kapsamında kent merkezinde, 1961'den sonra 28 yıl boyunca şehri ikiye bölen Berlin Duvarı'nın geçtiği hattın 4 kilometrelik bölümüne binlerce afiş yerleştirildi.

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