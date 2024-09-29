Berlin Maratonu 2023: Etyopyalı Milkesa Mengesha Zaferini Elinde Tutuyor

50. Berlin Maratonu Sonuçları
Bu yıl düzenlenen 50. Berlin Maratonu, Etyopyalı atlet Milkesa Mengesha’nın zaferiyle sonuçlandı. 24 yaşındaki Mengesha, 42.195 kilometrelik zorlu parkuru 2 saat 3 dakika 17 saniyede tamamlayarak birincilik elde etti.
Yarış Sıralaması
Milkesa Mengesha’nın hemen ardından, Cybrian Kotut ikinci sırayı alırken, Haymanot Alew üçüncü oldu. Kadınlarda ise Etyopyalı Tigist Ketema, 2 saat 16 dakika 41 saniyelik derecesiyle ilk sırayı kazandı.
Katılımcı Sayısı ve Rekorlar
Berlin Maratonu, 2022 yılında belirlenen dünya rekoru, Eliud Kipchoge’ye ait 2 saat 1 dakika 9 saniyelik zamana karşılık, bu yıl 161 ülkeden 58,212 koşucunun rekor sayıda katılımı ile gerçekleştirildi.