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Beşiktaş'ta Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:01
Beşiktaş'ta Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beşiktaş'ta denize düşerek kaybolan Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) için arama çalışmaları devam ediyor. 23 Kasım 2024 tarihinde Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde gerçekleşen olay sonrası, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Arama faaliyetleri sırasında İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği geçici olarak çift yönlü olarak askıya alındı. Hem dalgıçlar hem de hava araçları ile yoğun bir tarama yapılıyor. Kaybolan kardeşlerin yakınları da arama çalışmalarını endişeyle takip ediyor.

Yakınları, kaybolan kardeşler için denize düştükleri alana çiçek bırakırken, AFAD ekipleri tarafından bu bölge şerit çekilerek kapatıldı. Ayrıca, arama faaliyetlerini takip eden yakınlar ve çalışan ekipler için çadır kuruldu. Kızılay personeli, mobil araçlarla arama kurtarma çalışanlarına içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.

Olayın detaylarına göre, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yürüyüş yapan Ayşe Can, denize düşmüş; kardeşi Velat Can ise onu kurtarmak için suya atlamak zorunda kalmıştı. Kendilerinden haber alınamaması üzerine ebeveynleri durumu polise bildirmişti. İspanya'dan 14 Kasım'da tatil için Diyarbakır'a gelen kardeşlerin, 25 Kasım'da aileleriyle birlikte aynı ülkeye dönmesi planlanıyordu. Kardeşlerin İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir otelde kaldıkları tespit edildi.

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