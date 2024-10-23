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Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Atan Sanığa Hapis Cezası

Beşiktaş'ta bir kediyi pencereden attığı gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezası aldı, cezası ertelendi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:56
Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Atan Sanığa Hapis Cezası

Beşiktaş'taki Kedili Dava

Beşiktaş'ta, gözetmen olarak görev yaptığı okulun penceresinden bir kediyi attığı iddiasıyla mahkeme karşısına çıkan Ferhat A., 5 ay hapis cezası aldı. Fakat mahkeme, cezasını erteleyerek sanığın 1 yıllık denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Duruşma Detayları

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz sanık Ferhat A. ile avukatı mazeret bildirdi. Duruşmada, Terakki Vakfı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları da hazır bulundu.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme, Ferhat A'yı "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Ancak sanığın sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki tutumu göz önüne alınarak ceza 5 aya indirildi.

İddianame ve Olayın Gelişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Beşiktaş'taki bir okulda sınavda gözetmen olarak görev yapan Ferhat A'nın, sınıf penceresinin önünde bulunan Faruk adlı kediyi aşağı ittiği ifade edildi. Yüksekten düşen kedinin iç kanama geçirdiği ve kemik kırığı yaşadığı belirtildi. Olay, kamera görüntüleriyle kayıt altına alındı ve toplamda 14 kişinin olaya şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede, sanık Ferhat A'nın "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle yargılandığı da yer aldı.

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