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Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Attığı İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

Beşiktaş'ta bir öğretmenin pencereden bir kediyi attığı iddiası üzerine açılan davada, sanığa 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:05
Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Attığı İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Attığı İddiası

Beşiktaş'taki bir okulda pencereden kediyi attığı öne sürülen sanık Ferhat A. hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yargılanmakta olan Ferhat A., İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcının mütalaası doğrultusunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya kaldı.

Olayın Detayları

Mahkeme, Ferhat A.'nın gözetmen olarak görev yaptığı okulda 23 Mart'ta yaşanan olayda, okula ait olan "Faruk" isimli kedinin pencereden itilerek düşmesi iddialarını ele aldı. Olay sırasında tanık olarak dinlenen Mina Çepni, kediyi pencere kenarına iterken gördüğünü ve kedinin düşme sesini duyduğunu belirtti.

Sanığın Savunması

Sanık Ferhat A., kediyi camdan girmesi üzerine sadece bırakma işlemi yaptığını ve itmediğini savundu. Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması üzerine Ferhat A., “Yapmadığım bir suç nedeniyle cezaevine girdim. Yaklaşık 7 aydır psikolojik baskı ve tehditlere maruz kaldım,” diyerek duygusal bir savunma yaptı.

İddianame ve Diğer Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın kamera görüntüleriyle de desteklendiği ve 14 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi. Kedinin yüksekten düşmesi sonucu iç kanama ve kemik kırığı meydana geldiği belirtildi.

Mahkeme, duruşmayı erteleyerek sanık ve avukatına, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi.

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