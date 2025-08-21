Beşiktaş'ta Otomobil Yangını: 81 AAK 861 Kullanılamaz Hale Geldi

Olay ve müdahale

Beşiktaş'ta, Nüzhetiye Caddesi üzerinde seyir halindeki 81 AAK 861 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapatarak önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

