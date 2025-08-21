DOLAR
Beşiktaş'ta Otomobil Yangını: 81 AAK 861 Kullanılamaz Hale Geldi

Nüzhetiye Caddesi'nde seyir halindeki 81 AAK 861 plakalı otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi, cadde kısa süreli kapatıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:02
Olay ve müdahale

Beşiktaş'ta, Nüzhetiye Caddesi üzerinde seyir halindeki 81 AAK 861 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapatarak önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

