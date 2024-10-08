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Beşiktaş'taki Yangın Davasında Gelişmeler: 29 Kayıp ve Soruşturma Süreci

Beşiktaş'ta çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği davada duruşmalara devam edildi. 21 Ekim'de keşif yapılacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:48
Beşiktaş'taki Yangın Davasında Gelişmeler: 29 Kayıp ve Soruşturma Süreci

Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Duruşma Devam Ediyor

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınına ilişkin davanın duruşması sürüyor. Davada, iş yeri sahipleri de dahil olmak üzere 5'i tutuklu 22 sanık yargılanıyor.

Duruşma ve Tanık İfadeleri

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı sanıklar, mağdurlar ve avukatlar hazır bulundu. Müştekiler de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Gece kulübünde muhasebe müdürü olarak çalışan Berna Çaltepe, mekanın sahibi Şahzade Şekergümüş ile uzun bir ilişki içinde olduğunu belirtti. Yangın öncesinde mekanın güvenliği için çeşitli önlemlerin alındığını iddia etti.

Tanıklık yapan Engin Eser ise yangın anında izinli olmasına rağmen iş yerinde bulunduğunu ifade ederek, kulüpte sahne kurulumu nedeniyle herkesin çağrıldığını aktardı.

Yangının Büyümesi ve Mahkeme Kararı

Eser, yangının kısa sürede büyüdüğüne dikkat çekerek, yangın güvenliği ile ilgili gerekli eğitimlere katılmadığını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların hallerinin devamına ve 21 Ekim'de olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 kişinin yanı sıra birçok sanığın mağdur sıfatıyla yer aldığı, yangının nedenleri ve olayın gelişimi detaylı bir şekilde sunuluyor. İddianamede, erişim engeli ve güvenlik eksiklikleri nedeniyle yangının oluşabileceği belirtilerek sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla yargılanması isteniyor.

Belediye Görevlilerine Yönelik Suçlamalar

Bunun yanı sıra, Beşiktaş Belediyesi'nde görevli bazı isimler de 'görevi kötüye kullanma' ve 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından yargı önüne çıkacak.

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