Besni Konuklu'da 750 Dekarlık Merada 11.250 kg 20.20.0 Gübreleme Yapıldı

Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında verimlilik artırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" çerçevesinde, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Besni ilçesi Konuklu Köyü'nde kapsamlı mera ıslah çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında 750 dekar mera alanında toplam 11.250 kilogram 20.20.0 kompoze gübre uygulaması yapıldı. Uygulamanın amacı meraların daha verimli ve çeşitlilik içeren bir bitki örtüsüne kavuşmasını sağlamaktır.

Gerçekleştirilen çalışmalara Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Tuncay Beyaz, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Eyüp Aydın Can, Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, teknik personel ile bölge çiftçileri katıldı.

Yetkililer, proje ile birlikte meraların ot veriminin artırılmasının, hayvancılığın desteklenmesinin ve sürdürülebilir mera yönetiminin hedeflendiğini belirtti. Benzer çalışmaların il genelinde devam edeceği ifade edildi.

Yapılan gübreleme çalışmasının hayvancılıkla uğraşan üreticilere önemli katkı sağlaması bekleniyor.

