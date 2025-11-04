BEUN Rektörü Özölçer, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Ziyarette üniversitenin başarıları ve iş birlikleri ele alındı

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret, Karadeniz Ereğli makamında gerçekleştirildi ve görüşmede her iki heyetten temsilciler hazır bulundu. Rektör Özölçer, nazik misafirperverliği için teşekkür ederek Kaymakam Yılmaz'ı göreve atanmasından dolayı tebrik etti.

Toplantıda Rektör Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği akademik başarıları aktardı. Üniversitenin bilimsel üretkenliği ile kamu kurumları ve özel sektör iş birlikleri çerçevesinde yürütülen sosyal, kültürel, tarihi, sanatsal ve sportif projeler ile öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan faaliyetler üzerinde duruldu.

Kaymakam Fatih Yılmaz ise ziyaretten memnuniyetini belirterek, BEUN'ün mühendislikten sağlığa, spordan sanata, eğitimden toplumsal faaliyetlere kadar birçok alanda ulusal ve uluslararası akademik camiada önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yılmaz, üniversitenin elde ettiği başarılardan dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i tebrik ederek, BEUN ailesine başarı ve kolaylık dileklerini iletti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

