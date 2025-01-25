Beyaz Saray: Başkan Trump, 4 İsrailli Esirin Serbest Kalmasında Anahtar Rol Oynadı

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas tarafından tutulan 4 İsrailli asker esirin serbest bırakılmasında kilit rol oynadı. Beyaz Saray, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün dünya, Başkan Trump'ın Hamas tarafından uzun süredir korkunç koşullarda tutulan dört İsrailli esirin serbest bırakılmasını sağlamasını kutluyor," ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, ABD'nin "kalan tüm esirlerin serbest bırakılması için" İsrail ile iş birliği yapma taahhüdünü de vurguladığı kaydedildi. Trump, görevine başlamadan önce eğer bir esir anlaşması sağlanamazsa bölgeyi "cehenneme çevireceği" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askere karşılık olarak, 120'si ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinlinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının garantör ülkelerinden Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2'nci turunun tamamlandığını duyurdu. Esir takasının ilk turunda ise 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı.

Ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın birinci aşaması kapsamında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti. Bu kapsamda, İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.