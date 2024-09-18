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Beyaz Saray: İran Eylemlerine Göre Değerlendirilecek

Beyaz Saray, İran'ın nükleer müzakerelerdeki tutumunun sözlerinden ziyade eylemlerine göre belirleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 00:53
Beyaz Saray: İran Eylemlerine Göre Değerlendirilecek

Beyaz Saray, İran'ı Eylemlerine Göre Yargılayacak

Beyaz Saray, nükleer müzakerelerde İran'ın "sözlerinin değil, eylemlerinin" göz önünde bulundurulacağını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında, İran ile yapılan nükleer müzakerelere yönelik ABD'nin tutumunu açıkladı.

Jean-Pierre: Diplomasi En İyi Çözüm

Jean-Pierre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın nükleer müzakerelere yeniden katılmaya istekli olduğu açıklamalarını yanıtlayarak, ABD'nin bu konudaki duruşunun uzun süredir aynı olduğunu belirtti. "İran'ın nükleer programıyla ilgili etkili ve kalıcı bir çözüm sağlamak için en iyi yolun diplomasi olduğunu gözlemledik. Bu tutum, son 3,5 yıldır oldukça tutarlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

İran'ın Ciddiyeti Önemli

Jean-Pierre, İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurması ve bölgesel gerilimleri ülke içindeki meseleler için kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "İran, ciddiyetini göstermek istiyorsa bir değişim içinde olduğu sinyalini vermelidir" şeklinde konuştu.

İran'ın Nükleer Müzakerelere Dönüş Girişimi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer anlaşmanın ve Batı ile yapılacak müzakerelerin ülke ekonomisi için kritik önem taşıdığını ifade etti. İran lideri Ali Hamaney, yeni kabineye yönelik yaptığı açıklamada "Bazı yerlerde aynı düşmanla etkileşim çelişki değildir, bunun için bir engel yok" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Koşullar Zorlaştırıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki gelişmelerin nükleer müzakereleri yeniden canlandırmanın kolay olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Erakçi, geçmişteki nükleer anlaşmanın mevcut haliyle yeniden gündeme gelemeyeceğini, yeni müzakere süreçlerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Son aylarda İran ile ABD arasında dolaylı görüşmeler yapılmasına rağmen, güvensizlik ve Orta Doğu'daki artan gerilimlerin bu süreci zorlaştırdığı ifade ediliyor.

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