Beyaz Saray: Trump Kiev'e Saldırılardan Memnun Değil

Beyaz Saray: Trump Kiev'e düzenlenen saldırılardan memnun değil

Karoline Leavitt basın brifinginde konuştu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kiev'e düzenlenen son saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırıları hakkında ne düşündüğüyle ilgili olarak, "Başkan bu habere sevinmedi ama şaşırmadı da. Bu iki ülke çok uzun süredir savaş halinde." açıklamasını yaptı.

Leavitt, Rusya'nın Kiev'e son saldırılarından önce Ukrayna'nın da Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef aldığını anımsatarak, "Aslında ağustos ayı boyunca yaptıkları saldırılarla Rusya'nın petrol rafinerisi kapasitesinin yüzde 20'sini devre dışı bıraktılar." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü, Trump'ın süreci yakın şekilde takip ettiğini vurgulayarak, "Başkan bu savaşın sona ermesini istiyor ancak belki de bu savaşın iki tarafı savaşı sona erdirmeye henüz hazır değildir." dedi.

Leavitt, ABD olarak ne istediklerinden bağımsız olarak savaşın sona ermesi için Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelip müzakere etmesi gerektiğini belirterek, "Başkan savaşın sona ermesini istiyor, ancak bu iki ülkenin liderinin de savaşın sona ermesini istiyor olması gerekiyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, ülkesinin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'ın binasının saldırıda hasar gördüğünü belirterek tepki gösterdi.