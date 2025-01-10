Beykoz Belediye Meclisi'nde Rüşvet İddiaları ve Görevden Alma Tartışmaları

Beykoz Belediye Meclisi, rüşvet iddialarını ve Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Sucuoğlu'nun görevden alınmasını ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:24
Beykoz Belediye Meclisi'nde Rüşvet İddiaları ve Görevden Alma Tartışmaları

Beykoz Belediye Meclisinde Rüşvet İddiaları ve Başkan Yardımcısının Görevden Alınması Gündemde

Beykoz Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Sucuoğlu'nun görevden alınması, rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılma kararı gibi önemli konuları ele aldı. Toplantı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde gerçekleştirildi.

Rüşvet İddiaları ve Başkan Yardımcısının Görevden Alınması

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, belediyede son bir yıl içinde başkan yardımcıları ve müdürlüklerde sürekli bir değişim yaşandığını belirterek yönetimde zorluklar olduğunu vurguladı.

Deliak, CHP tarafından eski Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın Zeytinburnu'ndaki geçmişi üzerinden yapılan eleştirilere dair şunları söyledi: "Göreve gelir gelmez Beykoz dışından yöneticilerin atanması, Ataşehir ile Beykoz Belediyesi arasında girift ilişkiler oluşturdu." Bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden Deliak, Başkan Köseler’in, meclis üyesi başkan yardımcılarına sıcak bakmadığını belirterek, görevden alma kararına tepki gösterdi.

Deliak, Turgay Sucuoğlu'nun görevden alınmasına yönelik kamuoyuna bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, "Ona yeterli süre verilmeden değerlendirme yapmak doğru değil," dedi. Ayrıca, belediyede usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararı olduğu ile ilgili savcılığın inceleme başlattığını da sözlerine ekledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeliğinden Ayrılma Kararı

Meclis toplantısında, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğine ilişkin 2008’de alınan kararın iptali de gündem maddesi olarak tartışıldı. MHP'li meclis üyesi Kadir Çakıroğlu, bu kararın gerekçesinin kendilerine verilmediğini ve ortak faaliyet yapılabileceğine dikkat çekti.

CHP'li Gökhan Taneri Vural ise, üyeliğin belediyeye yük getirerek, bir etki oluşturmadığını belirtti. Deliak ise, bu kararın siyasi etkenlerden kaynaklanmış olabileceğini vurgulayarak, ret oyu vereceklerini ifade etti.

Yapılan tartışmaların ardından, gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Beykoz Belediye Meclisinde Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Sucuoğlu'nun görevden alınması...

Beykoz Belediye Meclisinde Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Sucuoğlu'nun görevden alınması, rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılma kararı konuşuldu.

Beykoz Belediye Meclisinde Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Sucuoğlu'nun görevden alınması...

Beykoz Belediye Meclisinde Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Sucuoğlu'nun görevden alınması, rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılma kararı konuşuldu.

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