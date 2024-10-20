Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde Hastaların Sevk Süreci Devam Ediyor

Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nden Hastaların Sevki Başladı

Yenidoğan skandalı nedeniyle ruhsatı iptal edilen Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde tedavi gören bazı hastalar taburcu edilirken, aralarında yenidoğanların da bulunduğu birçok hasta, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmeye devam ediyor.

Soruşturma Kapsamında Ruhsat İptali

İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine, bebek acil hastalarının haksız kazanç sağlamak amacıyla yanlış sevk edildiği iddiaları üzerine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ortaklaşa yürütülen soruşturma sonucunda, hastaların tatbiki ve sevk işlemleri hızlandırıldı.

Taburcu Süreci ve Ambulans Sevkleri

Yetişkin hastalar, yapılan değerlendirmelerin ardından aileleriyle hastaneden taburcu olurken, tedavisi devam eden hastalar için ambulans sevk işlemleri sürmektedir. Bebekler için özel olarak tasarlanmış, kuvöz bulunan yenidoğan ambulansları ile sağlık hizmetleri sağlanıyor.