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Beylikdüzü'nde Tehlikeli Yük Taşımacılığına Cezai İşlem

Beylikdüzü'nde trafiği tehlikeye atan bir kamyon sürücüsüne 1440 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:59
Beylikdüzü'nde Tehlikeli Yük Taşımacılığına Cezai İşlem

Beylikdüzü'nde Tehlikeli Yük Taşımacılığı İhbarı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, kasasında tehlikeli bir şekilde yük taşıyan bir kamyon sürücüsüne 1440 lira para cezası kesildi. Trafiği tehlikeye atan bu durum, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi.

İnceleme Başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı’nda bir kamyonun yükünün yola saçılma ihtimalinin olduğu yönünde yapılan ihbarlar üzerine hemen harekete geçti. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler, konunun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Sürücü Tespit Edildi

Aracın plaka numarasından yola çıkarak sürücünün kimliği belirlendi. Sürücü H.Y, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde, sürücünün yükü Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı bir şekilde taşıdığı ortaya çıktı.

Cezai İşlem Uygulandı

Sürücü, "yükü kara yoluna değecek, açılacak, dökülecek şekilde yüklemek" maddesinden 1440 lira para cezası ile cezalandırıldı. Bu olay, trafikte güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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