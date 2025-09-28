Beyoğlu'nda 6 Katlı Otelde Yangın Söndürüldü

Yayın Tarihi: 28.09.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 17:08
Bodrum katında başlayan alevler ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı

Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 6 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kısa sürede binanın üst katlarına yayıldı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otelde konaklayanları hızla dışarı çıkardı.

Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otelde hasar oluştu.

