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Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

Beyoğlu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:15
Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

Beyoğlu'nda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen bir gruba polis ekipleri müdahale etti. Karaköy'de toplanan kalabalık grup, Taksim Tünel'e yönelerek yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak, polis ekipleri bu duruma izin vermedi.

Çıkan gerginlikte, bazı grup üyeleri güvenlik güçlerine sprey gaz sıkarak ve mürekkep fırlatarak karşılık verdi. Polis, gruptan dağılmalarını isterken, uyarılara rağmen dağılmayı reddeden göstericilere müdahale etmek zorunda kaldı.

Müdahale sonucunda bazı kişiler gözaltına alınırken, grup üyeleri kısa süre içinde dağıldı. Öte yandan, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olaylar, gruptan bazı kişilerin polislere gaz sıkma ve mürekkep fırlatma anlarını gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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