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Beyoğlu'nda Trafoda Yangın

Beyoğlu Belediyesi bahçesindeki trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:40
Beyoğlu'nda Trafoda Yangın

Beyoğlu Belediyesinin Bahçesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Beyoğlu Belediyesi'nin Şişhane'deki bahçesindeki trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın çıktığı esnada belediye binasında çalışan personelin güvenliği için tahliye işlemleri gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini engelleyerek, durumu başarıyla kontrol altına aldı.

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