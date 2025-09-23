Beyoğlu'nda Yankesicilikle Cep Telefonu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Ağa Mahallesi İstiklal Caddesinde bir sokakta kaldırımda uyuyan A.Y.'nin cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayın detayları ve görüntüler

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı tespit etti. Görüntülerde, sokakta bir dükkanın önündeki kaldırımda uyuyan kişinin yanına gelen şüphelinin telefonu çalarak kaçması yer alıyor.

Gözaltı ve yargılama süreci

İncelemenin ardından şüpheli M.A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.