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Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı ve 1 Gözaltı

Beyoğlu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası 5 kişi yaralandı, otobüs şoförü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 14:18
Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı ve 1 Gözaltı

Beyoğlu'nda 10 Araçla Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Beyoğlu'nda, İETT'ye bağlı iki Özel Halk Otobüsü ve çöp kamyonunun da bulunduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. İETT'ye bağlı otobüsler, çöp kamyonu, dört hafif ticari araç, iki taksi ve bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme trafik kazasında, yaralanan 5 kişinin ikisi temizlik görevlisidir. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildirildi.

Görgü tanığı Hüseyin Demirci, kazayı basına anlatırken, "Hızlı gelen İETT otobüsü çöp kamyonuna ve ardından arkasındaki iki temizlik görevlisine çarptı" dedi. Çarpma etkisiyle diğer araçların da kazaya karıştığını açıkladı.

Bölge İncelemeleri ve Gözaltı

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, araç kaldırma çalışmalarını tamamladıktan sonra Tarlabaşı Bulvarı'ndaki trafik akışını normale döndürdü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya neden olan İETT şoförü F.A.'yı (61) gözaltına aldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün çarptığı hafif ticari aracı sürüklediği ve çevredekilerin olaya müdahale anları yer alıyor. Diğer görüntülerde ise İETT otobüsünün taksiye çarparak diğer araçlarla birlikte bir dizi kazaya sebep olduğu görülüyor.

İETT'den Açıklama

İETT, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Taksim-Ataköy hattında çalışan Özel Halk Otobüsü, kazaya karıştı. Kazadan sivil araçların da etkilendiği bildiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve emniyet ekipleri tarafından idari ve teknik inceleme başlatılmıştır. Yaralılarımıza yönelik gerekli destek sağlanmaktadır," dedi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi...

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi...

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

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