Beyran Dünya 2’ncisi: Gaziantep'in Tescilli Lezzeti

Beyran dünya 2’ncisi oldu: Gaziantep’in tescilli lezzeti gururlandırdı

Gaziantep’in tescilli lezzeti beyran, dünyaca ünlü tatları geride bırakarak dünyanın en iyi 2’inci yemeği seçildi.

UNESCO ve Gaziantep’in gastronomi mirası

UNESCO tarafından şehirler ağına alınan Gaziantep, Türkiye’den gastronomi alanında seçilen ilk şehir olarak zengin mutfak kültürünü dünyaya duyuruyor. 116 şehir arasında öne çıkan Gaziantep mutfağı, tescilli lezzetleriyle dikkat çekiyor.

TasteAtlas listesi ve ustaların tepkisi

Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, "Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesini açıkladı ve Gaziantep mutfağına özgü beyran listede 2’inci sırada yer aldı. Bu sonuç, beyran ustalarını sevindirirken, yemeğin “çorba” kategorisine alınmasına karşı tepkilere yol açtı.

Beyran ustaları, bu lezzetin çorba değil, Gaziantep’in geleneksel ve vazgeçilmez bir yemeği olduğunu vurguladı. Ustalar, beyranın hazırlığının uzun ve emek gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, sınıflandırmaya itiraz etti.

Beyranın yapısı, şifa özelliği ve hazırlık süresi

Beyran; kuzu eti, pirinç, baharat ve bol sarımsak içeren, yüksek ateşte pişirilen ve lezzetiyle bilinen bir yemek. İçerisinde ayrıca ilikli kemik suyu ve et suyu bulunuyor. Ustalar, beyranın özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklığı güçlendirdiğini ve nezle-grip gibi hastalıklara karşı tercih edildiğini söyledi.

Hazırlanması saatler süren beyranın pişirme sürecinin 12 saat kadar sürdüğü, bu sürede kuzunun boyun ve kürek etlerinin kullanıldığı ifade edildi. Ustalar, limon, biber ve sarımsak gibi bileşenlerle servis edildiğini, bu sayede hem lezzetli hem de şifalı olduğunu belirtti.

Ustaların ve Gazianteplilerin gururu

Beyran ustalarından Ahmet Çadır, beyranın dünyada 2’inci sırada yer almasının Gaziantep mutfağının gücünü bir kez daha gösterdiğini söyledi. Çadır sözlerine şöyle devam etti:

"Biz beyranı yemek olarak adlandırıyoruz. Gaziantep’te UNESCO tarafından koruma altında olan beyranımız dünyada ikinci çorba seçildi. Tabi buna üzülsek mi, sevinsek mi bilemedik. Çünkü biz beyranı Gaziantep olarak yemek olarak adlandırıyoruz. Ama dünyada ikinci çorba seçilmiş. İkinciliği de üzüldük. Çünkü bu yemeğin hakkı birinci olmalıydı. İnşallah önümüzdeki yıllarda birinci yemek veya birinci çorba listesinin en başında beyranı görürüz. Çünkü yüzyıllardır Gaziantep’te gelenek haline gelen şifa deposu, protein deposu, C vitamini deposu, antibiyotik deposu, doğal antibiyotiktir. Beyrana çorba denilmesinden neden hoşnut olmuyoruz? 12 saat biz buna emek veriyoruz. 12 saat boyunca bir çorba hazırlanmaz sanırım. 12 saat boyunca başında beklenilen bir yemeğin hazırlandığını düşünmüyorum. Yine de Gaziantep’imize hayırlı olsun. Herkesi Gaziantep’e bu lezzeti yemeye bekleriz"

Vatandaşlar da beyranın dünya çapında tanınmasından gurur duyduklarını, ancak ana yemek olması nedeniyle "çorba" olarak anılmasına karşı olduklarını belirtti.

Gaziantep’in tescilli lezzeti beyran dünya lezzetlerini solladı