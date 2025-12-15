Beyran, Gaziantep’in UNESCO Tescilli Lezzeti Dünyada 2’nci Sırada

Beyran, Gaziantep’in tescilli lezzeti dünya çapında ikinci oldu

Gastronomi şehri Gaziantepin UNESCO korumasında yer alan tescilli lezzetlerinden beyran, dünyaca ünlü tatları geride bırakarak dünyanın en iyi 2’inci yemeği seçildi.

Türkiye’nin en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yapan Gaziantep, UNESCO’nun gastronomi ağına dahil edildiği 116 şehir arasında dikkat çeken mutfağıyla öne çıkıyor. Dünyanın önde gelen platformlarından TasteAtlas ise "Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesini açıklayarak beyranın küresel tanınırlığını perçinledi.

Beyran ustaları: "Beyran çorba değil, ana yemektir"

Beyranın listede 2’inci sırada yer alması, kentteki beyran ustalarını sevindirdi. Ustalar, beyranın aslında bir ana yemek olduğunu, dolayısıyla "çorba" olarak adlandırılmasına karşı olduklarını belirtiyor.

Ustalar, beyranın Gaziantep mutfağının vazgeçilmez en önemli yemeklerinden biri olduğunu ve kent kültüründe özel bir yer tuttuğunu vurguladı.

Şifa veren aroması ve hazırlık süreci

Beyran; kuzu eti, pirinç, sarımsak, ilikli kemik suyu ve çeşitli baharatlarla, yüksek ateşte uzun süre pişirilerek hazırlanıyor. Lezzetinin yanı sıra bağışıklığı güçlendiren özelliği nedeniyle özellikle sonbahar ve kış aylarında nezle ve gribe karşı tercih ediliyor.

Ustalar, beyranın hem lezzet hem de şifa deposu olduğunu belirterek, Gaziantep’in binlerce yıllık mutfak kültürünün ve emeğinin bu başarıyla dünyada tescillendiğini ifade etti.

Ustanın sözleri: Ahmet Çadır

Beyran ustalarından Ahmet Çadır, beyranın hazırlanmasının saatler sürdüğünü, içinde kullanılan etin ve kemik suyunun önemini vurguladı. Çadır, beyranın "12 saat pişirilen, ilikli kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve baharatlarla hazırlanan" ve Gazianteplinin sık tükettiği bir yemek olduğunu söyledi.

Çadır, beyranın dünyada ikinci seçilmesine karışık duygular beslediklerini belirterek, bu yemeğin hak ettiği birinci sıraya layık olduğunu ve gelecek yıllarda daha üst sıralarda olmasını umduklarını ifade etti.

Gazianteplinin tercihi: Haftada en az bir gün

Usta Çadır, kış aylarında Gazianteplilerin bağışıklığı güçlendirmek için beyranı haftada en az bir gün tükettiğini, kuru iklim koşullarında bu geleneğin hastalıklara karşı koruyucu rol oynadığını anlattı. İçerdiği malzemeler ve güçlü aroması nedeniyle beyranın hem lezzetli hem de şifalı bir seçim olduğunu belirtti.

Vatandaşlar da beyranın ana yemek niteliğini vurgulayarak, bu tescilin Gaziantep mutfağı için gurur verici olduğunu dile getirdi.

