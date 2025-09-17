Beyrut'ta Emekli Askerlerin Maaş Artışı Protestosu

Gösterinin Detayları

Başkent Beyrut'ta yüzlerce emekli asker, Büyük Saray önündeki Riyad el-Sulh Meydanı'nda bir araya gelerek maaşlarının artırılmasını talep etti. Göstericiler, maaşların aktif görevdeki meslektaşlarının düzeyine çekilmesini istiyor.

Emekli askerler, Lübnan lirasının ABD doları karşısında %90 değer kaybetmesi nedeniyle alım güçlerinin ciddi şekilde eridiğini belirterek hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren sloganlar attı. Gösteride haksızlıklara son verilmesini isteyen pankartlar taşındı ve Lübnan bayrağı açıldı.

Gösteriye Kamu Yönetimi Çalışanları Derneği destek verirken, eylem Lübnan Silahlı Kuvvetleri Gaziler Derneği'nin çağrısıyla gerçekleştirildi.

Bazı göstericiler Sayfi bölgesinde lastikleri yakarak yolları trafiğe kapattı. Başkenti kuzeye bağlayan yolun kapatılması üzerine bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı ve kentte trafik sıkışıklığı yaşandı.

Riyad el-Sulh Meydanı'nda toplanan bazı eylemciler dikenli telleri sökerek hükümet binasının duvarlarını aşmaya çalıştı. Emekli tuggeneraller George Nadir ve Şamil Rukoz'un sakinlik çağrılarına rağmen bazı göstericiler itfaiye araçlarına çıkarak bölgedeki yabani otları ateşe verdi.

George Nadir göstericilere güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemeleri çağrısında bulunarak, "Hiçbir bahaneyle askerlerle çatışmaya izin verilmeyeceğini ve vatandaşların gözü önünde yolların kapatılmayacağını." söyledi.

Ekonomik Arka Plan

Lübnanlılar 2019'dan bu yana, Lübnan lirasındaki ve maaşlardaki sert değer kaybı ile devletin ekonomik sorunlara çözüm üretememesi nedeniyle ağır yaşam koşullarıyla mücadele ediyor. Ekonomik kriz birçok kurumun çalışanlarını işten çıkarırken, gençler arasında daha iyi yaşam arayışıyla yurtdışına büyük bir göç dalgası yaşanıyor.