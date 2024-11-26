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Beyrut'ta Hava Saldırısı Tehdidi: Halk Güvenli Alanlara Kaçıyor

İsrail'in hava saldırısı tehdidi üzerine Beyrut'ta halk yollara döküldü. Güvenli bölgeler arayan Lübnanlılar, evlerini terk etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:51
Beyrut'ta Hava Saldırısı Tehdidi: Halk Güvenli Alanlara Kaçıyor

İsrail ordusunun muhtemel ateşkesten önceki hava saldırıları tehdidi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta paniğe neden oldu. Beklenen ateşkes gündemdeyken, İsrail ordusu, Beyrut'a yönelik yeni saldırı uyarıları yayımladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı sosyal medya açıklamasında, Beyrut'un birçok bölgesinde bulunan Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun (faizsiz dayanışma) şubelerinin de hedef alınacağını belirtti.

Bu uyarının ardından, İsrail'in Beyrut'a havadan saldırı düzenleyeceği kaygısıyla kentte yüzlerce kişi evlerini terk etti. Gece karanlığında güvenli buldukları alanlara yönelen Beyrutlular, trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Birçok kişi, yaya olarak saldırılara açık olan bölgeleri terk etmeye çalıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, olası ateşkesi oylamak üzere Türkiye saatiyle 17.00'de toplandı. Diğer yandan, Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00'te ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını bildirdi. Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği öne sürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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